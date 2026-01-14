L’infortunio di Calhanoglu può cambiare i piani per Frattesi
La strategia nerazzurra sul mercato potrebbe subire modifiche
L’assenza di Hakan Calhanoglu rischia di complicare parecchio la situazione dell’Inter. Non solo per il peso specifico del centrocampista turco, ma anche per la mancanza di un’alternativa all’altezza del ruolo e per il calendario fitto di impegni che attende i nerazzurri nelle prossime settimane.
Secondo quando scritto questa mattina dal Corriere dello Sport, lo stop del regista potrebbe spingere la società a rivedere almeno in parte la strategia sul mercato. L’ipotesi che prende forma riguarda soprattutto le tempistiche di un’eventuale cessione di Davide Frattesi, nome che continua a essere accostato a diverse squadre.
Il quotidiano spiega che, dal punto di vista numerico, l’Inter potrebbe trovarsi con la rosa troppo corta a centrocampo se dovesse perdere un altro elemento in questa fase della stagione. Per questo motivo, qualora le trattative con il Galatasaray o con altri club dovessero entrare nel vivo, i nerazzurri potrebbero chiedere di rimandare la chiusura dell’operazione.
L’obiettivo sarebbe quello di non privare Cristian Chivu di ulteriori risorse proprio nel momento in cui il calendario mette maggiormente alla prova la rosa. Una scelta dettata dalla prudenza per evitare conseguenze che potrebbero pesare sui risultati nelle competizioni in corso.