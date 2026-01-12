12 Gennaio 2026
Probabili formazioni Inter-Lecce: turnover per Chivu?
Le possibili scelte di Chivu e Di Francesco
Nuovo appuntamento in Serie A per l’Inter che questo mercoledì 14 gennaio dovrà recuperare la gara della 16esima giornata del campionato contro il Lecce. Partita che si disputerà a San Siro dopo il rinvio dello scorso dicembre per la partecipazione dei nerazzurri in semifinale di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.
Di seguito le probabili formazioni di Inter-Lecce:
14 Gennaio 2026 – 20:45
Meazza, San Siro
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 25 – Akanji 15 – Acerbi 95 – Bastoni 17 – Diouf 8 – Sucic 7 – Zielinski 22 – Mkhitaryan 30 – Carlos Augusto 14 – Bonny 9 – Thuram Cristian Chivu
Panchina
40 Calligaris, 60 Taho, 31 Bisseck, 6 De Vrij, 32 Dimarco, 36 Darmian, 11 Luis Henrique, 23 Barella, 10 Lautaro, 94. Pio Esposito
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Josep Martinez, Di Gennaro, Palacios, Dumfries, Calhanoglu
diffidati
Nessuno
Lecce 4-3-3
Formazione30 – Falcone 17 – Veiga 5 – Siebert 44 – Tiago Gabriel 3 – Ndaba 77 – Kaba 20 – Ramadani 93 – Maleh 50 – Pierotti 9 – Stulic 11 – N’Dri Eusebio Di Francesco
Panchina
Nessuno
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Gaspar, Banda
indisponibili
Fruechtl, Pierret, Berisha
diffidati
Nessuno
Arbitro:
Assistenti:
Quarto Uomo: