INFORTUNIO Calhanoglu, il comunicato dell’Inter

Durante il big match tra Inter e Napoli Hakan Calhanoglu ha accusato un problema che l’ha costretto alla sostituzione. Il centrocampista turco ha svolto oggi gli esami strumentali. Ecco il comunicato ufficiale dell’Inter:

“Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo sinistro. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni“.