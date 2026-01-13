Dumfries può rientrare in anticipo? Il messaggio social

L’esterno dell’Inter Denzel Dumfries ha affidato a Linkedin un lungo messaggio sul suo percorso di recupero dall’infortunio.

L’olandese ha raccontato con dettagli personali la dinamica dell’episodio che lo ha costretto a fermarsi e le sensazioni provate nelle settimane successive.



“Accettare ciò che non vuoi accettare.

L’Inter-Lazio si è chiusa con una vittoria per 2-0, ma per me è sembrata una pesante sconfitta intorno al 40º minuto. Un giocatore della Lazio è caduto completamente sulla mia caviglia. Subito un dolore enorme, ma testardo come sono ho cercato di continuare a giocare. Alla fine ho resistito per circa quindici minuti, finché non ho dovuto lasciare il campo nella seconda metà.

All’inizio ho pensato: passerà. Prendi il coraggio così puoi tornare al lavoro. Ma dopo qualche settimana a cercare di lasciarla guarire da sola, ho capito che non era giusto. Non sembrava giusto e non è sparito da solo. Di conseguenza, l’intervento chirurgico era inevitabile.

Ora sono passate quattro settimane. Con il duro lavoro, le cose stanno andando davvero bene e sembra che potrò tornare prima del previsto. Dal momento in cui ho saputo che avrei dovuto fare un intervento, ho capito che sarebbe stata una grande lotta, soprattutto mentalmente. Non fisicamente, ma mentalmente.

Accettare il processo e prendermi il tempo necessario per recuperare correttamente sono state le mie sfide più grandi. Lavorare costantemente sul quadro generale, mentre allo stesso tempo imparo ad apprezzare e riconoscere i piccoli passi. Le sessioni di allenamento che normalmente dai per scontate, senza fermarti a pensare ai progressi, si sono trasformate in tasselli di un puzzle che dovevano incastrarsi alla perfezione.

L’obiettivo finale è sempre rimasto lo stesso: tornare prima di quanto la gente si aspetti. Denzel resta Denzel, sempre alla ricerca dell’inaspettato. Ma lavorare duro e basta, come ho sempre fatto, questa volta non era sufficiente. La vera cura si è rivelata la combinazione di riposo, accettazione e lavoro intenso.

Non puoi andare più veloce della natura, ma puoi imparare ad abbracciarla. Questo percorso mi ha insegnato molto e continua a insegnarmi ogni giorno. Grato per questa crescita, torno al lavoro, perché non è ancora finita: spero di rivedervi presto sul campo.

Buon 2026 e in salute, a tutti”