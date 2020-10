Scelte di Conte e prossimi mesi decisivi per il futuro di Eriksen: la sua permanenza…

E’ arrivato a Milano lo scorso gennaio tra il clamore di tutti: un campione del calcio moderno arrivato in maglia Inter ad una cifra quasi irrisoria. Christian Eriksen è sicuramente l’uomo di spicco del centrocampo nerazzurro, colui che può accendere la luce in qualsiasi momento. I lampi dell’Eriksen del Tottenham però non si sono ancora visti in Italia, a causa del mancato inserimento al 100% dal danese all’interno della compagine di Antonio Conte.

Come riporta Alfredo Pedullà sulle pagine de La Gazzetta dello Sport i prossimi mesi saranno decisivi per il futuro di Eriksen. La richiesta di più spazio è stata più che esplicita ed ora toccherà al tecnico nerazzurro trovare la quadra per non disperdere il suo talento. Il matrimonio tra le due parti non è in discussione nel caso in cui il danese trovasse molto più spazio da qui a gennaio. In caso contrario l’addio sembra quasi inevitabile.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<