CM.com – Troppi infortuni e carichi di lavoro pesanti con Conte: Sensi medita l’addio

Stefano Sensi rimane sicuramente uno dei misteri irrisolti dell’Inter di Antonio Conte. Oggi l’ex Sassuolo potrebbe trovare spazio dal 1′ o a gara in corso contro lo Shakhtar ma, come riportato da calciomercato.com, il centrocampista nerazzurro inizia a riflettere sul futuro nonostante a Milano e all’Inter si trovi benissimo.

Lo scarso minutaggio trascorso in campo e i continui infortuni rimediati in un anno stanno influendo parecchio sulla sua carriera. A pesare sarebbero soprattutto i carichi di lavori previsti negli allenamenti di Conte che tratta tutti allo stesso modo: il suo fisico non ha risposto bene fin qui e così Sensi si è esposto a continui infortuni.

E così il centrocampista nerazzurro inizia a pensare al futuro senza escludere alcuna probabilità. Se Conte dovesse rimanere all’Inter anche il prossimo anno, il centrocampista potrebbe scegliere di trasferirsi altrove e cercare sul mercato una nuova squadra.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<