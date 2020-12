Accadde Oggi – 9 dicembre 2001, Brescia-Inter 1-3: Ronaldo torna al gol dopo due anni d’inferno

Quasi due anni senza gol. Un’eternità per qualsiasi attaccante. Ancora di più se quell’attaccante era, all’epoca, il più forte del mondo. Tanto ha dovuto aspettare Ronaldo per tornare a segnare dopo i due tremendi infortuni riportati prima il 21 novembre 1999, quando si lesionò il tendine rotuleo del ginocchio destro contro il Lecce, e il 12 aprile 2000 poi, quando nella finale di andata di Coppa Italia contro la Lazio il ginocchio cedette di nuovo, a sei minuti dal suo ingresso in campo, e il tendine si ruppe completamente.

Per tornare a vederlo gioire con quel sorriso inconfondibile sul volto si è dovuto aspettare fino al 9 dicembre 2001, quando l’Inter fece tappa a Brescia, per affrontare la squadra di Carlo Mazzone. Quella fu anche una delle pochissime partite in cui i nerazzurri ebbero il privilegio di sfoggiare un tridente da sogno: Ronlado-Vieri-Recoba. Dopo un buon inizio di gara, con occasioni da entrambe le parti, ecco che al 19° minuto accadde quello che tutti aspettavano: Ronaldo lanciato da Vieri, si presenta solo davanti a Castellazzi, e lo imbuca con la freddezza del fuoriclasse. Uno sguardo veloce al guardalinee che tiene abbassata la bandierina e l’esultanza liberatoria di chi è tornato a fare quello che più ama. Un gol che aprì una partita che, per onor della cronaca, finì per 1-3, grazie alle reti di Tare e la doppietta del solito Bobo Vieri.

Ma ciò che più importò in quel pomeriggio d’inverno fu ritrovare il genio e la felicità del numero nove brasiliano, che nonostante tutto non si era ancora stancato di deliziare il mondo del calcio con la sua classe infinita.

