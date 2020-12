Inter-Shakhtar, Sanchez trequartista? Ipotesi da non escludere. E Darmian…

È Christian Eriksen al momento in pole per una maglia da titolare in vista della sfida di San Siro in programma tra Inter e Shakhtar questa sera. Come riportato dal Corriere dello Sport però non sono da escludere sorprese.

Attenzione all’ipotesi Sanchez trequartista alle spalle della LuLa: Conte fin qui è ricorso al tridente solo in caso di necessità e sempre a partita in corsa ma la gara di questa sera è da vincere a tutti i costi.

Se dovesse partire Sanchez dall’inizio non sarebbe nemmeno da escludere una maglia da titolare per Darmian al posto di Hakimi, così da avere una squadra meno sbilanciata.

