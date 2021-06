GdS – Sensi via? Marotta fissa il prezzo, lui spera in Inzaghi per riprendersi l’Inter

Il centrocampista nerazzurro prenderà parte alla spedizione azzurra agli Europei, ma non è l'unico obiettivo fissato

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, in attesa di capire quale sarà il suo impatto e rendimento agli Europei, l'Inter potrebbe sacrificarlo anche sul mercato (serviranno almeno 20 milioni di euro per portarlo via), ma l'ex Sassuolo è deciso a giocarsi le proprie chance con Simone Inzaghi.