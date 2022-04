Mercato – Sensi tornerà all’Inter a giugno: si fanno avanti due squadre

Spunta l'interesse di due squadre per il centrocampista classe 1995

Il centrocampo dell' Inter vivrà una vera e proprio rivoluzione sul mercato : molti andranno via come Vecino e Vidal . Di altri, invece, non si sa ancora il futuro. Su Sensi una certezza però c'è: a giugno tornerà dal prestito con la Sampdoria e potrebbe esserci già due club interessati al centrocampista.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Sassuolo e Monza (in caso di promozione in Serie A) possono essere due destinazioni probabili e gradite al giocatore. Anche se la rosea ha aggiunto: "e chissà chi" parlando delle squadre in orbita Sensi. La sensazione definitiva però è che il centrocampista di proprietà dell'Inter non tornerà per restare a Milano.