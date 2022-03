BILD – Inter, occhi su Sergio Gomez: un esterno da 14 assist in stagione

Sull'esterno mancino c'è una folta concorrenza

Lo spagnolo, classe 2000, ha messo a referto 5 gol e 14 assist tra campionato e coppe. È arrivato lo scorso anno in Belgio dal Borussia Dortmund che lo ha venduto per 2,25 milioni di euro, ora ne vale almeno nove. Gomez è in grado di ricoprire tutti i ruoli della fascia mancina, anche se quest'anno sta dando il meglio da terzino sinistro in una difesa a 4.