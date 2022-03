Cosa filtra sul futuro di Handanovic e Perisic: primi approcci non positivi

C'è più ottimismo sul portiere piuttosto che sull'esterno

Brozovic rinnovato e presto ( così sembra ) anche Milan Skriniar . Se per due pilastri nerazzurri il futuro è praticamente certo all'Inter, lo stesso non si può dire per Handanovic e Perisic .

Entrambi i giocatori sono in scadenza a fine stagione e i primi contatti per discutere dei rinnovi, fa sapere La Gazzetta dello Sport, non sono stati positivi. In casa Inter filtra più ottimismo sul portiere piuttosto che sul croato.