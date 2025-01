Sgarbo di Conte all’Inter: vuole gratis un titolare di Inzaghi

Antonio Conte è pronto a sfidare l’Inter non solo in campionato nell’agguerrita lotta scudetto, ma anche sul calciomercato. L’attuale tecnico del Napoli, infatti, starebbe tramando proprio dai nerazzurri un colpo a sorpresa in vista della prossima estate.

Il nuovo obiettivo dell’allenatore leccese, infatti, è diventato un calciatore che a tutti gli effetti si può considerare un titolarissimo quest’anno per Simone Inzaghi. Si tratta di Stefan de Vrij, divenuto inamovibile a causa dei continui infortuni accusati da Francesco Acerbi che lo hanno tenuto ai box nelle ultime settimane.

Stando all’informazione riportata da Radio Kiss Kiss Napoli, Conte vorrebbe aggiudicarsi a costo zero il difensore olandese in scadenza di contratto il prossimo giugno. Questo perché il tecnico punta a rinforzare per la stagione 2025/26 la retroguardia partenopea con profili di esperienza, anche nell’ottica di dover tornare a disputare più competizioni tra cui la Champions League.

Allo stesso tempo, dobbiamo aggiungere che l‘Inter non ha in questo momento alcuna intenzione di perdere un centrale come de Vrij a costo zero. Per questo motivo, pare che il club nerazzurro abbia tutta l’intenzione di attivare nel giro di poche settimane l’opzione per il rinnovo automatico dal giugno 2026 presente sull’attuale contratto.