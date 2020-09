SI – Per il vice Lukaku spunta il nome di Inglese: l’Inter cerca di chiudere il reparto

Ivan Perisic resterà all’Inter. O meglio, il Bayern Monaco non ha riscattato il croato e che dunque ha iniziato la preparazione con i nerazzurri. Antonio Conte dunque al momento può contare sulle prestazione del fresco campione d’Europa che potrà diventare una pedina importante per il reparto offensivo: il tecnico pugliese infatti lo considera un attaccante e non l’esterno di sinistra.

La sua permanenza porterebbe alla conclusione del pacchetto offensivo: Perisic infatti sarebbe la quarta punta dietro Lukaku, Lautaro ed Alexis Sanchez. Sebastiano Esposito molto probabilmente andrà in prestito e dunque servirà un altro attaccante. Come riporta Sportitalia i nerazzurri stando sondando sul mercato vari profili e tra questi c’è quello di Roberto Inglese.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<