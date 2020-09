Non solo il Cagliari, anche la Fiorentina su Diego Godin!

E’ arrivata questo pomeriggio la notizia di mercato che ha destabilizzato e diviso il mondo interista: Diego Godin sarebbe ad un passo dal Cagliari. Arrivato l’anno scorso dall’Atletico Madrid, lascerebbe l’Inter dopo una sola stagione. La formula sarebbe quella della cessione a titolo gratuito da parte dei nerazzurri ai sardi del forte difensore uruguagio.

In questi minuti però è arrivata un’altra notizia riportata da Sky Sport. Su Godin sarebbe piombata anche la Fiorentina, intenzionata ad aggiungere un giocatore di assoluto valore ed esperienza al proprio pacchetto arretrato. I Viola però non avrebbero ancora parlato con l’Inter, pertanto la trattativa con il Cagliari resta in fase molto avanzata.

I sardi del presidente Giulini restano al momento in vantaggio nella corsa all’acquisto di Diego Godin.

