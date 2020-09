Dall’Inghilterra – L’Inter insiste per Kanté, ma il Chelsea non vuole contropartite: rifiutati due scambi clamorosi!

Che N’Golo Kanté sia il sogno di Antonio Conte è ormai qualcosa di dominio pubblico. Il francese è quello che Lukaku aveva rappresentato per l’Inter la scorsa stagione: il tassello da aggiungere a tutti i costi. Se per il belga le cose sembravano però fattibili sin da subito, qui i nerazzurri si trovano di fronte ad una trattativa enormemente complessa.

Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Guardian infatti, Beppe Marotta avrebbe già provato in maniera importante a convincere il Chelsea a lasciare partire il pupillo di Conte, ricevendo però una risposta negativa. La società avrebbe addirittura proposto due scambi che avrebbero del clamoroso, entrambi però rifiutati seccamente: prima Brozovic, che però non piacerebbe a Lampard, e poi Eriksen, bocciato però per il gran numero di trequartisti già in rosa.

Abramovich però, che ha già speso moltissimo in questa sessione di mercato, vuole solamente soldi cash, senza dilazioni o contropartite tecniche. Pare quindi che, in mancanza al momento della liquidità necessaria, l’unica via sia cedere tutti gli esuberi per poi arrivare alla cifra richiesta dai blues. Altrimenti Conte dovrà mettersi il cuore in pace.

