L’Inter ha già pronto il sostituto di Godin: pronto l’assalto ad Acerbi

Diego Godin sembra ormai in procinto di lasciare l’Inter dopo una sola stagione. Pare infatti che l’ex difensore dell’Atletico Madrid sia ad un passo dall’approdo a Cagliari. Tuttavia, specie prediligendo Antonio Conte una difesa a 3, servirà un sostituto all’altezza per garantire un ricambio adeguato e per questo Suning è già al lavoro sul mercato.

Ecco perché, come riportato da TuttoMercatoWeb, l‘Inter avrebbe individuato in Francesco Acerbi della Lazio il possibile sostituto. Con la situazione Kumbulla in stand by, anche per l’elevato costo del cartellino, il nazionale azzurro potrebbe essere una alternativa di esperienza e qualità, che non dovrebbe creare problemi nello spogliatoio in caso di eventuale scarso impiego.

Lotito punta a rinnovare il contratto del calciatore, ormai un pilastro della squadra di Simone Inzaghi, ma Marotta potrebbe allettarlo con una proposta contrattuale migliore e con un progetto che punta a titoli importanti. Tuttavia qualsiasi trattativa con la Lazio, si sa, è tutt’altro che facile: è una bottega molto complicata quando si vuole comprare.

