Silvestri: “Saper stare in Serie A non è un punto d’arrivo”

Marco Silvestri, estremo difensore dell’Hellas Verona, è uno dei nomi in orbita Inter per il post-Handanovic. Ecco le sue dichiarazioni sull’edizione odierna di Sport Week. Il portiere dei veronesi, una delle figure più valide nella rosa a disposizione di Ivan Juric, va in scadenza a giugno 2022.

Ecco, quindi, le sue dichiarazioni: “Senza dubbio sono riuscito a dimostrare, anche a me stesso, che posso stare in Serie A, ma non è un punto d’arrivo. Ed il fatto di non essere stato chiamato in Nazionale dopo la convocazione a ottobre mi spinge a dare ancora di più“.

