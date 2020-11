CdS – Da Barella a D’Ambrosio ai giocatori in scadenza: il punto sui rinnovi

La situazione rinnovi in casa Inter resterà aperta fino alla fine del campionato. Se per Bastoni verrà fatta un’eccezione, per gli altri non c’è fretta. Come riporta il Corriere dello Sport, tra questi c’è sicuramente Nicolò Barella. Con lui c’è una promessa di rinnovare il suo contratto, attualmente valido fino al 2024, ma in via della Liberazione non c’è assolutamente fretta, nonostante ci sia stato l’interesse del Barcellona in estate.

Per quanto riguarda D’Ambrosio, la società ha un’opzione unilaterale per il rinnovo fino al 2022 che può essere esercitata fino al 2022. Mino Raiola, agente di De Vrij, invece, ha già sondato il terreno per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023, ma per l’olandese non ci saranno accelerate.

Poi, ci sono i giocatori che hanno contratto in scadenza nel 2021: Ranocchia, Padelli e Young, ma anche per loro si aspetterà la fine della stagione.

