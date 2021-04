Skriniar costa troppo, Mourinho getta la spugna? Il Tottenham ha un nuovo obiettivo in difesa

L'Inter non ha alcuna intenzione di privarsi del suo muro slovacco

José Mourinho è stato chiaro con la sua dirigenza: nella prossima finestra estiva di calciomercato , il Tottenham dovrà comprare un nuovo difensore per migliorare un reparto che ha fatto acqua in tante occasioni.

Come riportato da Express, lo Special One ha fatto di tutto per strappare Milan Skriniar alla sua ex squadra: il difensore slovacco è stato anche ad un passo dal lasciare Milano, prima di tornare protagonista nella difesa a 3 di Conte.