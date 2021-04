Il Secolo XIX – Stankovic nuovo allenatore della Samp? L’ex Inter ha incontrato Ferrero

L'ex centrocampista nerazzurro oggi siede sulla panchina della Stella Rossa

Dejan Stankovic torna in Italia? Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX l'ex centrocampista dell'Inter, oggi allenatore alla Stella Rossa, avrebbe incontrato il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero .

Il serbo sarebbe uno dei primi nomi sulla lista al vaglio della dirigenza blucerchiata in vista della prossima stagione. Ranieri, nonostante l'ottimo lavoro, dovrebbe infatti lasciare libera la panchina della Samp. Stankovic ma non solo, in corsa ci sono anche Zanetti (Venezia), Italiano (Spezia), Juric (Verona), Semplici (Cagliari), D'Aversa (Parma), Maran, Gotti (Udinese).