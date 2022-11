Non solo Skriniar: l’Inter si muove anche per gli altri rinnovi

L 'Inter , visti i decisi passi avanti per il rinnovo di Skriniar , che potrebbe arrivare entro il 13 novembre, starebbe iniziando a pensare anche agli altri giocatori in rosa in scadenza, valutando chi possa meritare il rinnovo e chi no.

Dei tanti altri nomi in scadenza, Dzeko, Darmian, Handanovic, D'Ambrosio, Gagliardini, Dalbert e Cordaz, per ora solo i primi 3 sarebbero sicuri di poter rimanere. Secondo il quotidiano torinese infatti durante la sosta per il Mondiale l'Inter potrebbe fare la propria mossa per rinnovare i loro contratti. Dzeko, Darmian e Handanovic sono infatti fondamentali per Inzaghi, sia come uomini spogliatoio che come jolly per avere 2 titolari per ogni ruolo.