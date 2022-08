GdS – Pinamonti può salvare Skriniar all’Inter? Ecco lo scenario di mercato

Anche la cessione di Casadei potrebbe aiutare in questo senso

Alessio Murgida

Pinamonti e Skriniar sono grandi amici. E lo slovacco potrebbe ricevere un regalo importante dall’amico centravanti. Pinamonti è a un passo dal trasferimento al Sassuolo per 20 milioni di euro, in prestito con obbligo di riscatto, pagabili in 4 anni.

PERCHÉ PINAMONTI PUÒ ESSERE IL “SALVA-SKRINIAR”

La Gazzetta dello Sport spiega che la cessione del centravanti può essere un’arma in più per l’Inter per resistere al possibile rilancio del PSG su Skriniar. Sia chiaro, i 20 milioni di euro della vendita di Pinamonti non avvicinano di molto il club nerazzurro all’obiettivo dei 60 milioni di euro d’attivo ma sicuramente aiutano.

Se poi ci aggiungiamo una possibile cessione di Cesare Casadei (il gioiello nerazzurro finito in un intrigo di mercato), il quadro comincia a diventare molto più positivo. Sia per Inzaghi che ha sottolineato più volte, anche allo stesso Zhang, l’importanza del difensore sia per i tifosi nerazzurri innamorati di Skriniar e della sua leadership.

Con le cessioni di Pinamonti e Casadei, la dirigenza dell’Inter potrebbe aver più ragioni per slittare la cessione di un big a entro il 30 giugno 2023, convincendo così il presidente Zhang a blindare il centrale slovacco.

Per il momento da Parigi tutto tace, non resta che aspettare l’1 settembre per decretare la fine o meno di questa estenuante telenovela di calciomercato.