L’Inter cerca alternative in difesa: chi sono i due nomi individuati sul mercato

La lista dei dirigenti dell’ Inter guarda soprattutto alla difesa. In uno degli altri nostri articoli, vi abbiamo raccontato la situazione di Milan Skriniar . Ci sono elementi a favore della sua permanenza ma il mercato non è ancora finito, è imprevedibile e l’offerta del PSG potrà davvero arrivare.

LE ALTERNATIVE - Per questo motivo, Marotta&co non vogliono farsi trovare impreparati e da mesi hanno in mente due nomi per completare la difesa nerazzurra: Jean-Clair Todibo del Nizza e Manuel Akanji del Borussia Dortmund.