Inter, Casadei al centro di un “intrigo” di mercato: spunta un nuovo club

Il centrocampista classe 2003 è finito nel mirino di tre club in totale

Chi si aspettava che Cesare Casadei diventasse di colpo uomo mercato per l’ Inter ? Gioiello della Primavera nerazzurra ma con nessuna presenza tra i “grandi”, il centrocampista classe 2003 è al centro di diverse voci di mercato: ci sono tante società interessate al suo cartellino e, come riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio , si è aggiunto anche il Sassuolo tra le squadre intenzionate a comprarlo.

CHELSEA - Il Chelsea sembrerebbe essere stato il primo club a muoversi per il giovane talento. I londinesi hanno offerto 8 milioni di euro per l'acquisto a titolo definitivo: cifra rifiutata dall'Inter. Ma ora i londinesi sono pronti a tornare alla carica e ad alzare l'offerta pur di accaparrarsi il giocatore.

NIZZA - La seconda squadra, in ordine cronologico, su Cesare Casadei. Per ora non è arrivata nessuna offerta ufficiale alla corta dell'Inter ma gira voce che i francesi facciano sul serio: tanto da poter accontentare l'Inter con il diritto di recompra a favore dei nerazzurri.