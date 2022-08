Lecce-Inter, le ultime da Appiano: Brozovic migliora, de Vrij si ferma

Cresce l'ottimismo per vedere Brozovic in campo a Lecce

Si avvicina a grandi passi l'esordio in campionato contro il Lecce . Proprio ieri, l' Inter ha svolto l'ultimo allenamento congiunto contro il Sant'Angelo Lodigiano, squadra di Serie D, con cui i nerazzurri hanno vinto per 11-0 . Al test di Appiano Gentile erano assenti Marcelo Brozovic , Stefan de Vrij e Danilo D'Ambrosio .

DE VRIJ E D'AMBROSIO -De Vrij è stato lasciato fuori per precauzione dopo un pestone alla caviglia in allenamento ma, come riporta La Gazzetta dello Sport, le condizioni dell'olandese non preoccupano in vista del Lecce.