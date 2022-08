Inter, esordio a Lecce con la seconda maglia: quando verrà presentata

In attesa di risolvere ancora il caso 'Digitalbits', ecco che l' Inter si appresta a presentare ufficialmente la seconda divisa. Come rivelato questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport , nella giornata odierna il club nerazzurro presenterà infatti la seconda maglia bianca colore 'light acqua', la quale raffigurerà graficamente il mondo. Nonostante ciò, l'Inter metterà in vendita la nuova divisa solamente a partire da settembre.

Dopo aver già apprezzato la maglia home di questa nuova stagione nelle prime amichevoli del pre-campionato nerazzurro, la tenuta da trasferta verrà subito utilizzata per l'esordio in campionato contro il Lecce. Sabato sera nel primo match della stagione in programma alle 20.45, al Via del Mare i calciatori di Simone Inzaghi scenderanno in campo con la seconda maglia per cercare di inaugurare al meglio l'annata di Serie A.