Inter, il PSG si muove sul mercato: si allontana la “pista” Skriniar?

Mentre i tifosi lanciano un messaggio chiaro all' Inter sulla permanenza di Skriniar , il PSG si muove sul mercato. E forse sono "buone notizie" per i nerazzurri. I parigini, secondo diversi media internazionali autorevoli, starebbero infatti chiudendo un accordo con il Lipsia per Nordi Mukiele , difensore centrale classe 1997.

Non si tratta di indizi "definitivi" sulla permanenza di Skriniar all'Inter ma sono comunque buone notizie. La linea dell'Inter è chiara, noi di Passione Inter l'abbiamo raccolta direttamente dalla sede nerazzurra: per i dirigenti nerazzurri, Skriniar non si muove per meno di 80 milioni di euro, la cifra potrebbe abbassarsi fino ai 70 milioni di euro se ce ne fosse bisogno ma sotto non si scende. E, per ora, il PSG non sembra avere intenzione di arrivare a quelle cifre.