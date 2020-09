Sky – Accelerata per Vidal, l’annuncio può arrivare nelle prossime ore. Marcos Alonso nome gradito: le ultime

La trattativa di mercato per Arturo Vidal potrebbe essere arrivata ad un punto di svolta dopo un periodo di stallo. Il blocco degli ultimi giorni, stando a quanto riferito da Sky Sport, è stato causato dalle richieste del Barcellona, dato che il club catalano pretendeva un indennizzo economico dall’Inter per lasciar partire il centrocampista. Nuovi contatti ci sono stati nelle ultime ore volti a trovare la giusta quadratura: gli intermediari sono al lavoro per velocizzare il tutto, e c’è la possibilità che l’annuncio arrivi già nelle prossime ore.

Per quanto riguarda la fascia sinistra, il nome di Marcos Alonso piace molto ad Antonio Conte ed è in cima alla lista dei desideri nel caso in cui dovesse essere ceduto Dalbert. Sempre secondo Sky Sport, i costi dell’operazione non sarebbero bassissimi ma la società nerazzurra si assicurerebbe un calciatore abbastanza giovane ma già molto forte, che ha già lavorato con il tecnico salentino.

