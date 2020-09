Sky – Candreva il prossimo in uscita, Skriniar non è incedibile. Il punto

Entra nel vivo il mercato dell’Inter. Manca sempre meno all’inizio della stagione, programmato per sabato 26 settembre alle 20:45 a San Siro contro la Fiorentina, e negli uffici di Via della Liberazione la società lavora senza sosta per regalare ad Antonio Conte la rosa completa.

Gianluca Di Marzio durante Calciomercato L’Originale ha fatto il punto sulle uscite: “I nomi più grandi in uscita restano quelli di Brozovic, Perisic, Nainggolan e Skriniar. Lo slovacco non è incedibile e in caso di offerta l’Inter potrebbe pensare ad una sua cessione. Dopo l’addio di Godin che sarà formalizzato domani, il prossimo in uscita è sicuramente Antonio Candreva. Su di lui ci sono Genoa, Sampdoria e Fiorentina. Ranieri lo vuole ma ora sta a lui decidere la destinazione migliore in base al progetto e all’ingaggio, chiede tre anni di contratto. Infine è arrivato Pinamonti che resterà il quarto attaccante, e dunque Perisic sarà il jolly per le fasce laterali”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<