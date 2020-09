Hagmayr (ag. Lazaro): “Con Conte non avrebbe avuto spazio, il Gladbach è il club giusto”

Un assaggio, del poco spazio che avrebbe trovato quest’anno con l’Inter di Antonio Conte, Valentino Lazaro l’ha già avuto nei primi sei mesi della scorsa stagione: giunto in nerazzurro proprio in concomitanza dell’arrivo del tecnico salentino e prelevato dall’Hertha Berlino, il calciatore austriaco non ha mai saputo inserirsi nei rigidi schemi contiani, per poi essere quindi mandato in prestito semestrale al Newcastle. Una volta ritornato ad Appiano Gentile, Lazaro ha immediatamente fatto ritorno in prestito, tornando in Bundesliga, e segnatamente al Borussia Monchengladbach.

E a spiegare quest’ultimo trasferimento, ai microfoni dell’Oberosterreichischen Nachrichten, è proprio l’agente del calciatore, Max Hagmayr: “Il Gladbach era il club giusto, con la prospettiva perfetta per Valentino. Sono andato a chiudere molto presto perché era chiaro che con Antonio Conte non avrebbe avuto molto spazio. Accade spesso che i club offrano poi il giocatore ad altre società”.

