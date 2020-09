Social – Un tifoso a Nainggolan: “Le discoteche di Milano stanno festeggiando dopo il tuo ritorno”. La replica del Ninja è super

Radja Nainggolan è tornato ad essere protagonista in campo con la maglia dell’Inter. Il Ninja, rientrato dal prestito al Cagliari, potrebbe restare a disposizione di Conte in vista della prossima stagione qualora entro il 5 ottobre non arrivino offerte importanti.

Il centrocampista belga continua ad essere molto attivo anche sui social e ha risposto in maniera molto ironica ad una provocazione di un tifoso. “Ora che sei tornato all’Inter le discoteche di Milano stanno festeggiando“, scrive su Instagram as09_official.

“Sono contento anch’io. Bisogna far girare st’economia”, la replica di Nainggolan che ha riscosso grande successo tra il pubblico nerazzurro. Il Ninja è spesso finito al centro delle polemiche per la sua vita extra campo ma con Conte non sono ammessi più certi atteggiamenti.

