Sky – Il Crotone insiste per Pinamonti, inserita una clausola salvezza

Andrea Pinamonti potrebbe essere una delle pedine principali dell’Inter per fare mercato in questa finestra invernale. Il Covid-19 infatti ha messo economicamente alle strette tutte le società di calcio, impedendo investimenti importanti. Per questo una sua cessione o un suo inserimento come contropartita tecnica potrebbe essere fondamentale per smuovere le acque.

Come riportato da Sky Sport, il Crotone sarebbe fortemente interessato all’ex Primavera nerazzurro. I calabresi lo vorrebbero in prestito, ma per convincere l‘Inter sono disposti ad inserire un riscatto con clausola. Qualora dovessero riuscire ad acciuffare la salvezza infatti, verserebbero all’Inter la quota per trattenere a titolo definitivo il calciatore.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<