Stramaccioni su Perisic: “Nell’Inter di Conte non ha un ruolo definito”

Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell’Inter, ha detto la sua sulla posizione di Ivan Perisic, entrato malissimo in partita, come spesso gli è capitato in stagione, e protagonista in negativo del finale di partita odierno contro la Roma.

Ai microfoni di Tutti Convocati, programma di Rado 24, Stramaccioni ha dichiarato: “Non voglio commentare l’operato di un mio collega, non è piacevole e spesso mi sono trovato dall’altra parte. Su Perisic posso dire che mi sembra un continuo ‘vorrei ma non posso’ in questa Inter. Non trova una posizione, un’utilità. Nel modulo di Conte, Perisic non ha un abito cucito su misura. Sembra un pesce fuor d’acqua”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<