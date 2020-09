Sky – Inter, nessun dietrofront su Nainggolan: via solo a titolo definitivo. E Gervinho…

Aggiornamenti importanti sul mercato dell’Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’agente di Nainggolan si è recato nella sede nerazzurra per parlare del suo futuro ma la posizione di Marotta resta la stessa.

Il Ninja potrebbe lasciare l’Inter in questa finestra di mercato solo a titolo definitivo, la formula del prestito al momento non viene presa in considerazione dai nerazzurri. Il Cagliari è avvisato.

Difficile invece la pista che porta a Gervinho, con il Parma che è già chiamato in questi ultimi giorni a regalare a Liverani un nuovo attaccante.

