Sky – Tottenham-Skriniar, l’Inter non fa sconti. Non solo Smalling e Milenkovic: occhio al Mister X

Il Tottenham non molla Milan Skriniar ma al momento la trattativa di mercato con l’Inter è in stand-by. La visita della dirigenza del club inglese in Italia però è una chiara testimonianza della volontà dello Special One di voler strappare lo slovacco alla sua ex squadra.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Inter potrebbe salutare Skriniar in caso di un’offerta importante superiore almeno ai 40 milioni di euro. Molto però dipenderà anche dalla tempistica nel trovare un sostituto.

Con l’uscita di Skriniar e quella ormai definita di Ranocchia al Genoa, l’Inter avrebbe solo 5 giocatori a disposizione in difesa. Smalling e Milenkovic sono i primi due nomi sul taccuino di Marotta ma attenzione ad un possibile mister X.

