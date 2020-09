Inter, senti Bini: “Juventus battibile ma manca un doppione di Lukaku. Skriniar è da tenere”

Graziano Bini, ex capitano dell’Inter, si è concesso ai microfoni di Tuttomercatoweb per commentare la vittoria rimediata all’esordio da Lukaku e compagni contro la Fiorentina.

Ecco le sue parole: “L’Inter mi è piaciuta anche perché ha battuto un’ottima Fiorentina. i viola mi hanno ben impressionato. E’ stata una vittoria sofferta ottenuta anche grazie ai cambi. Con quegli innesti di peso dalla panchina la squadra di Iachini è stata costretta ad abbassarsi”.

Sul mercato: “Onestamente Skriniar lo terrei perché poi se eventualmente parte va anche sostituito. Milenkovic e Smalling comunque sarebbero ottimi sostituti”.

Il sogno Kanté: “Se arriva deve partire un altro giocatore. E’ forte, ruba palla e dà peso alla metà campo ma il reparto poi è troppo affollato e ti devi liberare di qualcuno”.

Il punto debole: “Manca un doppione di Lukaku, un attaccante con le sue caratteristiche che possa stare in panchina. Se si fa male il belga devi giocare con una punta che non ha il suo peso”.

Sogno scudetto: “E’ stata giocata solo una partita ma per me è un’ottima squadra e credo possa vincere il campionato. Juve? Pirlo è alla guida dei bianconeri solo da un mese e mezzo ed è presto per valutare, però ora come ora mi sembra una Juve battibile”.

