Benevento-Inter, Inzaghi: “Poche speranze ma non abbiamo niente da perdere”

Il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi, a margine della cerimonia di premiazione Manlio Scopigno che lo ha eletto miglior allenatore della scorsa stagione di Serie B, ha presentato il match in programma mercoledì pomeriggio contro l’Inter.

Ecco le sue parole riportate da Tuttomercatoweb: “Dobbiamo giocare in maniera spensierata. In partenza abbiamo poche speranze, sono una grande squadra. Nel calcio si parte dallo 0-0, non sarà facile ma cercheremo di fare bella figura. Non abbiamo niente da perdere, dobbiamo divertirci con una delle squadre migliori d’Europa. Avremmo voluto il pubblico al nostro fianco”.

