Sky: “Inzaghi ha dato questa risposta all’Al-Hilal”

Si è aperto da qualche ora il tormentone che riguarda il futuro di Simone Inzaghi in seguito alla mega offerta formulata dall’Arabia Saudita nei suoi confronti. Come confermato dalla nostra redazione, infatti, l’Al-Hilal nelle scorse settimane ha realmente presentato una proposta faraonica all’allenatore dell’Inter, da circa 20 milioni di euro netti di ingaggio a stagione.

Il tecnico, che in questo momento è concentrato solamente sul finale di stagione, non ha però aperto alla proposta araba, anche in virtù dei negoziati da tempo avviati con l’Inter per il rinnovo del contratto. Inzaghi sta bene a Milano e il club nerazzurro rappresenta ad oggi la sua priorità, ragion per cui nessun accordo è stato raggiunto con l’Al-Hilal.

A riprova di ciò, Sky Sport ha aggiunto questa mattina ulteriori dettagli. I dubbi espressi da Inzaghi alla proposta araba, infatti, sembrano aver scoraggiato definitivamente l’Al-Hilal che avrebbe successivamente sondato altri due profili, entrambi portoghesi: Marco Silva e Nuno Espírito Santo.