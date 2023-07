Sommer questione di tempo, si complica invece Trubin

Il futuro di Yann Sommer sarà all’Inter. I nerazzurri hanno l’accordo con il portiere e anche con il Bayern Monaco. Non verrà pagata la clausola da 6 milioni, la società sborserà 4 milioni più bonus per lo svizzero. Tutto fatto, ma cosa manca? L’alternativa per i tedeschi alle prese con la situazione Neuer oltre all’attaccante, priorità dei bavaresi in questo momento. Situazione che allunga i tempi come riporta la Gazzetta dello Sport.

Probabile che al rientro dalla tournée in Giappone, Sommer sarà a disposizione di Inzaghi, già diversa invece la situazione del vice. Non si sblocca la trattativa con lo Shaktar per Trubin. L’Inter ha già un accordo con il giocatore, il cui contratto scade tra un anno. Rimane da capire se si riuscirà a chiudere entro la fine del mercato o se si rimanderà il tutto al prossimo anno quando il portiere si libererà a zero, come i nerazzurri avevano fatto con Onana.

L’opinione di Passione Inter

La situazione in porta mette ansia a diversi tifosi nerazzurri. A meno di un mese dall’inizio del Campionato, non avere un portiere titolare preoccuperebbe chiunque. Il club è paziente e sa che Sommer arriverà, è solo questione di tempo. Diversa invece la situazione per il secondo portiere. Nel caso in cui Trubin non dovesse arrivare si opererà in un altro modo. L’ipotesi che Filip Stankovic rimanga non è più utopia.