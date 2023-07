Nuovo Stadio, l’Inter saluta San Siro: la situazione

La questione legata al nuovo stadio di Inter e Milan va avanti da anni ed è forse arrivata ad una svolta. Come già riportato, l’Inter ha scelto lo spazio in cui sorgerà il nuovo stadio. Si tratta della zona tra Rozzano ed Assago, a pochi metri dal capolinea della M2. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, si tratta di un enorme porzione di terreno agricolo. Un’area che era già stata addocchiata da Moratti anni fa, e che a livello burocratico darebbe meno problemi di San Siro.

È uscita infatti la nota del Comune di Milano riguardante il vincolo della Soprintendenza sul secondo anello del Meazza. Nel piano di governo del territorio del comune di Rozzano è stata invece prevista la possibilità di realizzare volumetrie. Oltre all’apertura dei sindaci di Assago e Rozzano che hanno definito un onore ospitare l’Inter e sarebbero pronti a migliorare la viabilità della zona. Tutto fa si che questa ipotesi sia la più probabile nel futuro dei nerazzurri.

San Siro non cambierà, resterà lo stesso ma senza i tifosi di Inter e Milan. I nerazzurri si avvicineranno all’Olimpia Milano, mentre i rossoneri sono sempre più verso la zona di San Donato.