Zhang sceglie la punta e carica l’ambiente: “Ora la seconda stella!”

Steven Zhang è sbarcato a Tokyo giovedì e ha raggiunto la squadra dopo essere stato a Nanchino. L’attenzione ora è tutta sull’Inter e in particolar modo sul mercato che ancora è da terminare. C’è stato un vertice infatti con Piero Ausilio e Giuseppe Marotta per chiudere le questioni più calde, come riporta La Gazzetta dello Sport. Sensazioni positive, tanto che il commento del presidente è stato: “È la mia squadra, è la mia Inter questa: più giovane, più forte, più innovativa. Inseguiamo la seconda stella”.

Per quanto riguarda Sommer si è tranquilli di chiudere la trattativa, mentre per l’attaccante sono state fatte delle valutazioni. Da queste ne è uscito che il futuro di Alvaro Morata non sarà all’Inter. Come si legge sulla rosea, era la scelta di Simone Inzaghi per sostituire Lukaku. Per la società però ha un costo elevato oltre ad avere già 30 anni. I nomi rimasti sono quelli di Folarin Balogun e Beto dell’Udinese. Zhang preferirebbe lo statunitense, nonostante servano 40 milioni, oltre a delle commissioni parecchio alte. Sempre che in questi giorni non spunti una terza opzione. L’indicazione del presidente è che si tratti un giocatore con una prospettiva di crescita. Un investimento non solo economico ma anche sportivo.

Nel frattempo i nerazzurri continueranno ad esportare il marchio in Giappone, con la tournée che porterà circa 2,5 milioni di euro. Contro il Psg ci sarà anche Zhang a seguire la partita, mentre i ragazzi di Inzaghi vestiranno per la prima volta la terza maglia.