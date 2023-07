Milan ed Inter ormai viaggiano separate per la costruzione del nuovo stadio e la dirigenza nerazzurra adesso si muove per spostarsi a Rozzano. Al club interista, infatti, è stato concesso un diritto di esclusiva fino ad aprile del 2024 per valutare la possibilità di realizzare lo stadio nella nuova area individuata fuori dal centro. Ecco la nota ufficiale riportata da Calcio&Finanza: “Bastogi S.p.A. e Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. comunicano che in data odierna Infrafin s.r.l. (società interamente posseduta da Camabo s.r.l., il cui capitale è detenuto da Bastogi per il 51% e da Brioschi per il restante 49%) ha concesso a F.C. Internazionale Milano S.p.A. un diritto di esclusiva fino al 30 aprile 2024, finalizzato a verificare la possibilità di realizzare uno stadio e alcune funzioni accessorie all’interno dell’area di proprietà di Infrafin in Comune di Rozzano”.