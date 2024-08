Tanti sondaggi per Correa: prende piede un’alternativa

Il mercato dell’Inter è alle battute finali e, una volta piazzato il colpo Palacios, potrebbe non avere nuovi sussulti particolari. Sullo sfondo resta sempre la questione legata all’addio di Joaquin Correa, per il quale, però, non c’è nessuna trattativa concreta.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, nel corso di queste settimane estive ci sarebbero stati diversi sondaggi da vari club: dalla Turchia all’Arabia, passando per le ipotesi River Plate, Aek Atene, Siviglia e Lazio, fino all’accostamento a Genoa e Roma. Il tutto, però, si è risolto in un nulla di fatto.

Ecco perché, come scrive sempre il quotidiano torinese, la sua permanenza potrebbe essere l’alternativa reale. D’altronde, Inzaghi ha fatto capire che lo terrebbe volentieri come carta in più, da usare in Serie A quando ci saranno delle defezioni in attacco.