Sorpresa nel rinnovo di Mkhitaryan: “Milano lo ha conquistato”

Non è più un mistero che Henrikh Mkhitaryan a breve siglerà un nuovo contratto ufficiale con l’Inter. Del resto i numeri delle ultime due stagioni non possono che dare ragione alla scelta del club nerazzurro di voler prolungare l’esperienza del centrocampista armeno sotto la Madonnina.

Arrivato a zero nell’estate 2022 dopo aver preferito il progetto nerazzurro al rinnovo con la Roma, domani Mkhitaryan sarà uno dei grandi ex del match in programma a San Siro contro i giallorossi. Per quanto riguarda il nuovo contratto con l’Inter, invece, dovrebbe essere una questione di tempo.

Come ribadito questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l’intesa tra le parti – così come l’apprezzamento – sembra essere totale. “Milano lo ha conquistato e lui ha conquistato Milano”, così entro la fine dell’anno è previsto un incontro decisivo tra il club ed il suo entourage per stabilire il rinnovo. A sorpresa, però, al centrocampista armeno dovrebbe essere proposto un altro biennale e non un contratto da singola stagione.

L’opinione di Passione Inter

A prescindere dalla strepitosa doppietta del derby contro il Milan, la stagione di Mkhitaryan si è praticamente riaperta per come si era chiusa quella scorsa. Un calciatore totale giunto nel pieno della maturità calcistica e fisicamente ancora perfettamente integro. Centrocampista di intelligenza superiore, perfetto per entrambe le fasi e a cui raramente Inzaghi rinuncia dal primo minuto. Chissà se in quella finale di Champions League contro il Manchester City fosse stato a disposizione dal primo minuto, come sarebbe andata davvero la partita…