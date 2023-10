La versione di Lukaku: i retroscena con l’Inter e la possibile esultanza

Mancano poco più di 24 ore ad una partita che comprensibilmente accende un forte sentimento interista tra i tifosi nerazzurri. Quella contro la Roma di quest’anno non può essere considerata una partita normale, visto che di fronte ci sarà il grande ex Romelu Lukaku, per la prima volta contro la sua vecchia squadra dopo il caos generato la scorsa estate. Assente, invece, José Mourinho, fuori per squalifica dopo l’espulsione rimediata nell’ultima giornata di campionato.

I riflettori, e i fischi del pubblico interista, saranno in ogni caso riservati all’attaccante belga. Come riferito questa mattina dal Corriere dello Sport, però, Lukaku starebbe vivendo con serenità le ultime ore di avvicinamento alla gara. Anzi, Big-Rom ha già chiarito la sua posizione a Trigoria, spiegando di non portare rancore verso i suoi ex colori, ma di essere allo stesso convinto di una sua verità diversa da come è stata raccontata a Milano.

Tra l’altro, sembra che in caso di rete nel match contro l’Inter il belga abbia pure le idee chiare su cosa fare. Se dovesse segnare, infatti, Lukaku non rinuncerebbe all’esultanza già esibita negli ultimi mesi portandosi l’indice davanti al naso per ‘zittire’ gli ex tifosi. Gli stessi che tanto (forse anche troppo) lo hanno amato nei suoi anni trascorsi a Milano, perdonandogli pure la fuga improvvisa dell’estate 2021 a Londra.