Buchanan, classe 1999, rappresenterebbe un investimento molto interessante. Il talento canadese, infatti, ha un ottimo potenziale, anche se in questa stagione si è visto poco. In ogni caso, sostituire Dumfries con un esterno di 24 anni in rampa di lancio potrebbe essere una mossa molto redditizia per l’Inter.

La vera incognita sarebbe l’adattamento al campionato italiano. D’altronde, i nerazzurri l’esempio ce l’hanno vicino casa: De Ketelaere, arrivato anche lui dal Club Brugge, sta faticando terribilmente a trovare spazio e prestazioni al Milan. Buchanan è un giocatore diverso, per caratteristiche e ruolo, ma il rischio di non averlo subito pronto per giocare è concreto.