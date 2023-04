Verso Inter-Lazio: le condizioni di Barella e Calhanoglu

Inter-Juventus è stata una grande serata per i nerazzurri, con le uniche note negative rappresentate dalle sostituzioni di Barella e Calahnoglu, usciti prematuramente per presunti problemi muscolari.

Fortunatamente, arrivano buone notizie in casa nerazzurra: infatti, le condizioni dei due giocatori non preoccupano Inzaghi e il suo staff. Oggi Barella e Calhanoglu hanno svolto lavoro di scarico per i compagni e dovrebbero essere tranquillamente a disposizione per la sfida con la Lazio.