Svelate le CINQUE offerte dalla Premier ai BIG dell’Inter

Negli ultimi anni, sono stati diversi gli assalti tentati da parte della Premier League nei confronti dei gioielli dell’Inter. Come ammesso dagli stessi protagonisti, in particolare Barella e Bastoni negli ultimi giorni, sono state numerose le offerte ricevute dai top club inglesi e prontamente rispedite al mittente.

A rivelare nel dettaglio i nomi dei club ci ha pensato questa mattina La Gazzetta dello Sport. A partire dai due tentativi da parte del Manchester City di Pep Guardiola nei confronti di Nicolò Barella, prima nell’estate 2023 e poi in quella scorsa. Centrocampista che in Inghilterra in passato era stato anche nel mirino di Arsenal e soprattutto Liverpool.

Discorso analogo per Bastoni, obiettivo di vecchia data anche lui del Manchester City. Come scritto dalla rosea, però, il contatto più concreto è avvenuto con il Manchester United: anche in quel caso, a fronte del no immediato del calciatore, non si è comunque arrivati ad una vera e propria trattativa con l’Inter.

Infine, un altro intoccabile nerazzurro finito nel mirino della Premier è stato Federico Dimarco. L’esterno sinistro, cresciuto tra settore giovanile dell’Inter e Curva Nord, era entrato nel mirino dell’Arsenal. Anche qui, però, non è mai esistita la possibilità di un addio da Milano.

In un calcio in cui non esistono più bandiere, Bastoni, Barella e Dimarco rappresentano per l’Inter un patrimonio unico e prezioso. Tre pilastri del club nerazzurro e della Nazionale Italiana, il gruppo storico che serviva all’interno dello spogliatoio interista per la creazione di un ciclo vincente e duraturo.