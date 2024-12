Inter, senti Slot: “Il VERO motivo per cui non gioca Chiesa”

L’esperienza di Federico Chiesa in Premier League non sta andando secondo quelle che erano le aspettative del ragazzo. Dal suo approdo al Liverpool, l’ex Juventus ha collezionato solamente 78′ tra tutte le competizioni e da fine settembre non è più rientrato nelle convocazioni ufficiali di Arne Slot.

L’esterno, riapparso nei giorni scorsi con l’U21 del Liverpool, non è certo contento di come le cose stiano andando in Inghilterra. Anche per questa ragione, se la tendenza non dovesse cambiare da qui alle prossime settimane, a gennaio potrebbe nuovamente finire sul mercato. A confermare la difficile situazione vissuta da Chiesa, è stato il tecnico Arne Slot nell’ultima conferenza stampa.

L’allenatore ha riconosciuto le difficoltà del ragazzo, ammettendo però di non avere in questo momento una soluzione realizzabile: “Quello di cui ha bisogno è giocare, il problema è che se non gioca da cinque o sei mesi a volte è difficile per un allenatore dargli i suoi primi minuti, perché non sai esattamente cosa aspettarti. Sì, lo vedo sul campo di allenamento, ma l’ideale sarebbe vederlo in un’amichevole durante la settimana, o in una partita dell’Under 21 o qualcosa del genere”.

Slot ha poi spiegato la ragione per cui Chiesa non è stato preso di recente in considerazione in prima squadra “Giochiamo così tante partite! Quindi forse la gara contro il Southampton potrebbe essere un buon momento per lui per ottenere qualche minuto di gioco e poi sapremo un po’ meglio cosa possiamo aspettarci da lui. Se hai solo sessioni di allenamento, non è la stessa cosa del tempo di gioco. Hai bisogno di tempo di gioco per raggiungere determinati livelli di forma fisica. Però se stai lottando per il campionato e lottando in Champions League, non è sempre facile trovare questi minuti, a meno che a volte non siamo in vantaggio 4-0 o 5-0, ma in tutta la stagione penso che sia successo solo una volta”.

L’Inter, che già la scorsa estate aveva sondato la pista Chiesa, potrebbe approfittare di questo scenario per ripiombare sul calciatore. Le recenti indiscrezioni sul possibile trasferimento di Arnautovic al Torino nel mercato di gennaio, infatti, potrebbero spalancare i cancelli di Appiano Gentile al forte esterno della Nazionale Italiana.